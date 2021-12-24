建大(2106)今天舉行2022建大夥伴雲既新品上市發表會，公布新開發建大夥伴雲APP系統以及發表SUV UHP KR605、輕卡車胎KR601、重機車胎KM1共三款新產品。建大表示，此時導入各種新世代的產品，在性能設計上以國際一線品牌產品為目標，但價格上以薄利的政策來回饋消費者，以優質平價(Premium Performance at a Value Price)的品牌定位爭取消費者認同。

建大為了強化通路服務，新開發建大夥伴雲APP系統，是台灣第一個開發出整合輪胎廠、經銷商與輪胎店APP系統的輪胎品牌，此系統可以共享產品資訊、分析消費習性，促銷方案，並進行庫存管理，建大期待透過此系統可以在台灣提升對消費者的服務水準。

EMERA SUV UHP KR605是專為SUV開發的超高性能胎，是台灣研發團隊為了亞洲市場特別研發的產品，採用新一代低滾阻與高抓地力(二氧化矽)複合配方，使輪胎在優異的省油表現下，仍保有卓越的操控性能，非對稱的花紋設計，使安靜與舒適性能達到最佳的平衡。在兼顧節能、操控、安靜、舒適等性能的條件下，更具備突出的耐磨性。

KLEVER R/T KR601是建大美國研發團隊為了北美新興的消費需求所開發的產品，R/T(Rugged Terrian)胎是指介於A/T(All Terrian)與M/T(Mud Terrian)之間的產品，是在一般道路與越野路面上都能使用的輪胎，KR601在越野路面能體驗極佳的抓地力，而且具備冬季操控性能，獨特的花紋設計可加裝雪釘，以提升雪地操控性能，而在平坦路面上也同時保有優越的操控性與舒適感。該產品在北美已熱銷近百萬條，建大在此時導入台灣，給台灣喜愛探險的消費者最高級的優質選擇。

KM1是建大第一款專為重型機車研發的幅射層機車胎，從市場調查、設備開發、產品測試等開發過程總共歷時5年之久，由台美研發團隊攜手合作，採用輪胎業界最新一代的超強鋼絲纏繞結構，加強胎面剛性及抗穿刺能力。搭配節能型轎車的低滾動阻力膠料配方，能夠提供環保省油性、優質里程數、在潮濕的路面發揮一定水準的抓地表現