慶祝聖誕節及元旦到來，遊戲新幹線旗下遊戲《古劍奇譚網路版》、《完美世界2 Online》、《信長之野望Online》、《新天龍八部Online》、《風色幻想SP手機版》即日起推出一系列節慶專屬活動，準備眾多虛寶好禮，陪伴玩家線上歡度佳節，一起迎接2022！

《古劍奇譚網路版》冬雪迎聖誕 免費暢玩進行中！

蒼骨退去，重歸平靜的步雲洲也降下了初雪，《古劍奇譚網路版》即日起推出聖誕歡慶活動「清雪祛濁」、「戲雪怡情」，完成指定任務就可以獲得「雪人變身藏品」及超萌熊貓坐騎！此外，歡慶新門派「鈴客」登場，特別開放限時1個月免費暢玩活動，讓玩家無負擔的盡情暢遊古劍世界！

超萌熊貓祥祥、歡歡陪伴玩家暢遊古劍。

《完美世界2 Online》GM陪你線上過聖誕！

《完美世界2 Online》即日起推出「GM陪你過聖誕」活動，GM們將化身為聖誕老公公，陪伴玩家共度佳節！在活動時間隨機點唱「聖誕」主題歌曲或「請你跟我這樣做」進行出題，第一位回答正確且完成指令者，即可領取「御仙集專屬時裝」、「巨星黃金禮包」。

GM們還將帶上聖誕襪隨機探訪玩家「家園」擺攤及交換禮物，並於活動結束後，從參與者中抽出5名玩家贈送獎勵！官方粉絲團也同步開啟「白雪飄飄送祝福」活動，邀請玩家與好友分享佳節歡樂！

此外，即日起至1月5日止，推出「幸福耶誕」活動，凡儲值達指定金額，即可獲得1張「聖誕許願卡」抽獎次數，累積儲值達3,000元（含）以上，還有機會抽到POWZAN旗下電競耳機、鍵盤及人體工學椅等豐富好禮。

《完美世界2 Online》聖誕許願拿好禮。

《信長之野望Online》戰國聖誕節主題活動登場

《信長之野望Online》即日起開放聖誕節活動，並推出「雪花造型武器」、「聖誕服裝」，玩家們可使用各式樂器，與其他玩家一同演奏聖誕歌曲，感受戰國世界的聖誕氣氛。

《信長之野望Online》專屬聖誕服裝與雪花造型武器。

《新天龍八部Online》洛陽飛雪度聖誕，鐘聲悠然迎元旦

《新天龍八部Online》準備眾多聖誕專屬活動，洛陽城降下皚皚白雪，幻化為一座雪城，讓玩家們在冬季獨有的「洛陽雪景」中感受濃濃的節慶氣氛。而聖誕老人也在城內種下「七彩繽紛聖誕樹」，可以為其裝飾拿好禮，還有可愛使者「雪橇麋鹿」將在三大主城撒下裝滿各種虛寶的聖誕禮盒。此外，玩家成功打倒「聖誕奇遇」副本BOSS還能領取額外獎勵。

《新天龍八部Online》洛陽雪城喜迎聖誕

《風色幻想SP手機版》聖誕節專屬主題活動

國產經典戰棋手遊《風色幻想SP手機版》舉辦聖誕主題活動「冰上輪舞曲」，參與活動就能獲得豐富獎勵，並同步開放全新角色「雪舞玫瑰．依莉絲」，還有每日登入禮、英雄招募必中SSR、新賽季「終焉之塔」等多項精彩活動，一同相約風色歡慶聖誕！