大家還記得小時候在聯絡簿上的日記寫些什麼嗎？有男大生意外翻到國小的聯絡簿，發現自己竟然把第一次夢遺的事情記錄下來，老師還很認真地給予回覆，讓長大的他看了覺得超級尷尬，貼文笑翻網友。

一名男大生22日在Dcard發文表示，他最近整理房間無意間看到國小聯絡簿，於是打開來想看看當初寫的內容是什麼，正當原PO仔細回味的時候，突然看到自己竟然在聯絡簿的日記上寫著「我夢遺了！」，原PO覺得超尷尬，「真不知道我當初哪來勇氣直接寫這…」

有男大生意外翻到國小的聯絡簿，發現自己竟然把第一次夢遺的事情記錄下來，老師還很認真地給予回覆，讓他看了超尷尬。(圖／翻攝自Dcard)

聯絡簿上原PO在標題特別括號寫著「我好像已經夢遺了」，然後結尾不忘再講一次「今天晚上我尿尿的顏色竟然是白色的，我想我好像夢遺了。」之後老師給的評語寫著：「最近似乎對青春期身體的變化特別有興趣，除了可藉由正當的書籍瞭解之外，在家不妨可和父母討論，有助於清楚並了解自己的身體變化哦！」

貼文引起討論，網友們紛紛表示，「從國小五年級不小心撸出來就再也沒停過的人不懂夢遺是什麼」、「我也是」、「老師：（分享給女同事）一起笑瘋，接著 （推眼鏡）裝嚴肅的寫下那段話」、「國小我在聯絡簿寫說發現搓弟弟會很舒服，隔天我們的女班導就在考試的時候把我叫到廁所去」。