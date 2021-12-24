立法委員黃國書邀集文化部文資局、台中市文資處等單位，會勘大屯郡守官舍、台中刑務所官舍群等歷史建築。（林欣儀攝）

推動歷史古蹟再造，台中市政府以舊城區為核心，推動「台中文化城中城歷史空間再造計畫」，立法委員黃國書也協助爭取文化部經費補助，明年將啟動「大屯郡守官舍」修繕工程，為讓中央與地方的規畫能銜接，黃國書24日邀集相關單位會勘，盼透過文化資產整建帶動地方發展。

黃國書表示，台中市西區擁有豐富的文化資產，除已在修復中的台中州廳、大屯郡役所及台中刑務所官舍群，附近的大屯郡守官舍、台中刑務所官舍群及地方法院舊宿舍、四維街日式招待所都已列入文化城中城擴張復甦及再造計畫，這些文化資產經修復後，將可活化成為地方亮點。

台中市文資處處長李智富表示，文化城中城歷史空間再造計畫，是改造台中州廳及周邊附屬建築群、刑務所及周邊附屬建築群與綠空計畫所處空間，藉由火車站向台中市各歷史空間與據點推展，進行歷史現場再造。

黃國書指出，台中市歷史空間再造計畫，在5年執行期間，他向文化部爭取5億8000多萬經費補助、超過總經費一半；今年8月，他再成功爭取前瞻計畫3080萬補助，預計明年先啟動計畫中的大屯郡守官舍修繕工程。

文化部文資局副局長粘振裕說，「大屯郡守官舍修復工程」總經費2686萬元，除修復、保存建築本體與構造功能性，也將進行外部景觀施工，預計2024年完工；刑務所官舍群、地方法院舊宿舍群修及四維街日式招待所修復計畫經費分別為765萬、710萬與240萬，未來將配合整體活化再利用。