千呼萬喚、萬眾期待的「角落小夥伴 歡樂城」終於要跟大家見面了！為了帶給粉絲們最棒的回憶，除了五大主題遊戲區外，還有超級Q萌的立體造型大型氣偶及小朋友最喜歡的星空隧道小火車，還加碼「歡樂城限定－幸運輪」各種超值獎品絕對讓你滿載而歸！無論你是大朋友還是小朋友，在即將進入2021的尾聲，迎接新的一年之前，快來一趟「角落小夥伴 歡樂城」好好地療癒一下自己。

「角落小夥伴 歡樂城」這次舉辦在高雄夢時代，並挑選在最溫馨的聖誕夜開幕。別於以往的規模打造300坪的活動空間，從夢時代外圍就能看到滿滿的角落小夥伴足跡，百貨及活動區內更是直接被角落小夥伴包圍，不管你走到哪邊，角落小夥伴就跟到哪邊，就是要你感受他們的療癒魅力！ 想知道「角落小夥伴 歡樂城」主題遊戲區裡有哪些遊戲可以玩嗎？來，就對了！一起來沈醉於角落小夥伴遊戲的樂趣，還有加碼闖關等你一起來挑戰！