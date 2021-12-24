不少果粉都遇過蘋果（Apple）iPhone手機充電過熱、發燙的情況，用久了電池健康度下降耗電過快，也會給維修人員更換電池，但最近1名美國維修人員分享處理過的個案，有客人送修手機稱充電時有「烤肉味」，豈料打開手機後，竟看到一堆肥大的白蛆在裡面蠕動，嚇得他忍不住罵髒話。

1名美國TikTok用戶「@sadam299」都會在網路上分享修理手機的案例，已經遇過不少奇葩事的他，這次更是遇到一個令人起雞皮疙瘩的個案。他在10月29日在TikTok上傳一則影片，稱1名顧客送來1支手機要維修，稱「充電時都會聞到一陣烤肉味」。

維修人員為確認情況，利用工具將機殼輕輕地打開，映入眼簾的竟是一隻隻巨大肥碩的白蛆在裡頭蠕動，即便身經百戰的他一見這恐怖畫面也嚇得直罵髒話。

影片曝光後，底下網友感到有趣的同時，也讓這幕駭人的畫面嚇得頭皮發麻，「烤肉味，想到這我就想吐了」、「它們怎麼進去的」、「我開始害怕我手機會不會也有...」、「因為是『蘋果』嗎」、「後悔看這個影片」、「到底是什麼鬼」、 「超級噁心」。