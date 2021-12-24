屏東大學24日舉辦民航局無人機學科考場揭牌，成為屏東縣首處無人機學科考場。（屏大提供／林和生屏東傳真）

屏東大學24日於屏商校區VAR體感技術中心2樓，舉辦民航局無人機學科考場揭牌儀式，這是屏東首處無人機學科考場，首日學科測驗2場、共60名額，開放報名不到半天旋即額滿，且60人皆全數通過考試、取得無人機普通證照，考生對考場設備及環境都顯得滿意。

無人機學科考試包含普通級和專業級，民航局近來公告，凡證照2年到期，換證皆需再考學科，因此學科考試需求大；屏東縣目前僅有術科考場，因此考生必須遠赴外縣市考試，增加時間與交通負擔。

屏大校長古源光表示，學校致力於在地服務，讓無人機考生免於到外縣市考場奔波，未來也會扮演無人機教育訓練推手，培育更多無人機專業人才。

資訊學院院長王朱福說，無人機是當紅新興產業，應用領域包含農藥噴灑、搜救勘災、ＶＲ環景拍攝導覽等，都需要結合資訊技術，屏大資訊學院在相關領域已有不少研發成果，未來也會開設相關課程結合無人機證照，強化實務教學。

ＡＩ數位轉型研究中心主任王隆仁則指出，無人機未來可以結合ＡＩ人工智慧、智能感應器、5Ｇ高速網路，相關應用亦能協助企業轉型，當然這些需要特殊設備的無人機都需要持有證照的專業人士才能進行飛行操控，所以考場建立有助於無人機發展。

屏東學科考場負責人、也是ＡＩ數位轉型中心執行長黃鎮淇說，自己曾為無人機學科考試，特地開車來回超過3小時、跑到虎尾考場，實在很不方便，所以著手規畫屏大無人機學科考場，如今順利成立，不只方便學生就地考照，也造福在地民眾。