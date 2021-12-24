日本傳奇樂團「東京事變」於2003年出道後以超高水準的音樂實力與獨特世界觀，奠定其在日本樂壇的地位。而在2012年歷經解散後，又於去年元旦驚喜「再生」，復出後馬不停蹄發表一連串與日劇、電影、新聞節目跟遊戲企劃合作的主題曲新作，在今年6月公開睽違10年的原創專輯《音樂》後，現更推出樂迷期盼已久的首張歷年精選輯《總合》。

精選輯是以他們出道後，CD和音源的暢銷排行、演唱會上的人氣表演曲為主要選曲，分為2CD收錄並分別加入新歌〈原罪與福音〉以及〈只有佛祖徒步〉。DISC1選曲主題鋪寫著樂團的出道隔年，最初期面臨了成員更迭的艱辛時期，用自己的音樂讓世間的質疑逐漸變得心服口服的過程。DISC2則是以在疫情期間發行的專輯《音樂》之收錄曲為中心，展現出樂團在解散八年復出之後所呈現的安定感。且全專輯共30首超豪華收錄，舊作皆由錄音工程師井上雨邇重新混音全面升級，讓廣大樂迷們能夠聽到至今所沒能夠聽到的音樂細節。

而這次作品中的新歌〈只有佛祖徒步〉還有一個插曲，因歌詞中提及日本深大寺以及永平寺，在22日晚上舉行的線上直播中，成員浮雲表示接到1位朋友的電話提到跟深大寺的住持很熟，住持聽完歌曲後便問說「東京事變」是否可來寺中辦活動，其他成員更提議說那麼永平寺要不要也辦個什麼活動，還說馬上要向當天身體微恙而缺席的椎名林檎報告這件事。此話一出也立即引起樂迷的熱烈討論，相信若是真的實現，一定可以展現東京事變那獨一無二的演出風格。

「東京事變」12月中登上世界最大VR活動〈Virtual Market 2021〉，在活動中透過VR所看見壯觀的日本著名地標涉谷十字路口，被東京事變的歷年專輯封面、廣告及MV等全面佔領，而這回台灣也將在北高兩地最具代表性的地標之一，高雄巨蛋以及台北小巨蛋巨型天幕上帶來極具氣勢的發行紀念影像，分別在聖誕節以及跨年期間開始播出，讓台灣樂迷們感受不一樣的過節氣氛。《總合》台壓盤於今正式發行。