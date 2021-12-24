開搶阿妹演唱會門票，台新銀行取得獨家持卡購票特權，台新卡友享提前1小時於當日(2022／1／1)中午12：00限區限量優先購票，若持台新銀行玫瑰Giving信用卡，還享有國內節假日最高3％刷卡金回饋。

暌違六年，張惠妹「ASMR」在明年再度登上台北小巨蛋，『2022 aMEI ASMR世界巡迴演唱會』一連12場將在春假期間登場，此消息一出，各界群起狂追，大家高度詢問搶票時間，今天揭曉開賣日期進入全面倒數，就在跨完年後2022年1月1日於拓元售票系統正式開搶。

根據以往民眾瘋搶演唱會票劵經驗，粉絲們最擔心手速不夠快，面臨瞬間秒殺卻束手無策，為回饋廣大卡友，台新銀行特地爭取台新銀行信用卡卡友優先購票，享提前1小時於當日(2022／1／1)中午12：00限區限量優先購票。

台新銀行信用卡卡友(不含簽帳金融卡／企業卡)只要於售票日至拓元售票系統購票即可，建議提前登入以免影響購票時程。購票前須先加入拓元售票網站會員，始可進行購票，提醒卡友提前加入。

此外，台新銀行信用卡卡友每位限購4張，不得跨場次訂購，最終購票限制以拓元售票官網公告為主。貼心提醒卡友們預先規劃好欲購買的場次和數量，一舉成功拿下入場票，還沒有台新銀行信用卡的民眾可以立即上網申辦@GoGo虛擬卡搶購門票，現辦現用。

官網直接購票可避免遭黃牛詐騙的風險，而台新銀行信用卡卡友提早一小時的優先購票，還可搶先他人一步，讓搶票成功機率大幅提升。另外，台新銀行玫瑰Giving信用卡享有國內節假日最高3％刷卡金回饋延長至2022年6月，開賣日當天正是元旦假日，此優惠也適用演唱會門票的購買，讓玫瑰Giving卡卡友們買得安心又開心。