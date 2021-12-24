起床照鏡子驚覺自己因為前一天喝太多水或是吃得太鹹，水腫到不想見人時，該怎麼辦？營養師劉馥萱特別分享了4款飲品可緊急救援，除了黑咖啡之外，還有玉米鬚茶、黑豆水和紅豆水都是不錯的選擇。

營養師劉馥萱在臉書粉專PO文指出，水腫的原因有很多種，像是熬夜追劇導致眼睛疲勞、平常水喝的不夠多、宵夜不忌口吃重鹹、婦科問題等等因素，如果想要有效的消水腫，以下這4種飲品趕快筆記：

▍咖啡

黑咖啡具有的「咖啡因」可以幫助人體水分代謝以及腸道加速蠕動，但是喝咖啡容易心悸的人應少量攝取或避免為佳，另外咖啡喝過量也容易導致自律神經失調、焦慮、失眠等狀況。提醒若是長期慢性疲勞或無力感很重的朋友，建議找一下壓力源，試著找方法解決，不要用過量的咖啡因讓已經過勞的身體提神。

▍黑豆水

黑豆水有豐富的礦物質鉀，可將體內的鈉排出體外，幫助身體代謝及消水腫，藝人謝欣穎過去也曾分享黑豆水烹煮做法，「先把黑豆放在平底鍋上煎，讓皮裂開後放涼。每天一兩匙，放進保溫壺裡加熱水，可續沖，一天約喝2000cc以上」。不過劉馥萱提醒，慢性腎臟病、心臟疾病及肝臟疾病等造成的水腫，不建議用黑豆水來改善症狀。

▍玉米鬚茶

玉米鬚是一種中藥材，具有利尿消水腫、抑菌及保護心血管等效果，能搭配菊花、蒲公英、玫瑰花等，增加口感，但還是提醒大家要找到自己水腫的原因，茶飲雖然能短期將水分排除，但任何飲品過量都可能會造成體內電解質失衡。另外，要特別注意的是，空腹、正在哺乳中的婦女都不適合飲用玉米鬚茶。

▍紅豆水

高鉀含量的食物可以幫助人體消水腫，原理在於能改善平衡體內的鈉質進而平衡水分，因此像是紅豆水、薏米水都是不錯的選擇，值得注意的是，無論是自行烹煮或是選購隨身沖泡包，還是要特別注意含糖量、澱粉含量，因為紅豆及薏仁皆屬於澱粉，喝過量容易對人體造成額外的熱量負擔。

最後劉馥萱提醒，日常飲食及生活習慣要規律、少熬夜，多選擇天然、少加工的食品，並且每日飲水量要2000cc，不要為了減重少吃，吃足蛋白質及蔬菜、適量澱粉，細嚼慢嚥才不會水腫，才能越吃越瘦，努力找到與自己身體相處的模式。