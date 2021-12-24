莫德納（Moderna）醫療長伯頓（Paul Burton）周四表示，雖然有一些國家將開始提供第4劑新冠疫苗，但我們需要再觀察幾個月才能知道美國是否有必要這麼做。

伯頓接受媒體訪問時表示，我認為我們必須再等幾個月，直到我們能看到這些數據會如何發展和趨於完善，以了解何時必須提供額外的加強針，如果有必要。

他表示，我們必須記住的是Delta變種病毒仍然存在，而且很強。

伯頓表示他現在並不想淡化加強針的重要性，「我認為我們可以有信心，接種加強針能在整個假期和冬季的三個月裡提供我們保護力」。

莫德納周一公布初步研究結果，與已經完整接種疫苗但尚未接種加強針的人相比，接種劑量只有原來一半的莫德納加強針，能提高對Omicron變種病毒體的抗體效價。

在談到莫德納正在開發專門針對變種病毒的加強劑時，伯頓證實該公司將在2022年初啟動臨床試驗，而這需要幾個月才能完成。至於何時問世，伯頓表示，要到第二季才會放量。

白宮首席醫療顧問佛奇博士（Dr. Anthony Fauci）稍早前也表示，現在討論美國是否應普打第4劑新冠疫苖仍為時過早。

周二以色列率先全球，宣布將為醫護人員、免疫系統低下者以及60歲以上長者接種第4劑新冠疫苖。