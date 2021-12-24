屢屢獲獎的嘉義縣李姓茶商父子，9年來積欠稅款、ETC及交通罰鍰及勞健保費等465件，總計161萬元，卻開直播賣茶葉，法務部行政執行署嘉義分署人員強制執行查封600斤茶葉，限期在聯合拍賣前繳清所有欠繳稅費罰鍰，否則強制拍賣茶葉抵繳。
執行署嘉義分署表示，李姓義務人及兒子在阿里山公路旁經營茶葉公司及企業社，茶葉屢獲頭等獎、品質保證獎等殊榮，自2012年至今年，分別積欠營業稅、營利事業所得稅及勞健保費。
父子倆連所駕駛的汔車牌照稅、高速公路ETC通行費及交通罰鍰也不繳，欠各種稅費罰鍰歷年累計達465件，共161萬餘元，其中，ETC罰鍰欠繳部分就有280件、約12萬元。
李姓父子的欠稅罰鍰被嘉義縣財政稅務局、嘉義區監理所、高速公路局及勞健保局逐年陸續移送強制執行，他們申請分期繳納，但未按期正常繳納，屢次催繳後，陸續繳了共21萬餘元，就不繳了，還欠繳約140萬元。
父子倆最近擴展茶葉銷路，在網路開直播推銷茶葉，嘉義分署執行人員發現他們的行蹤，23日到李姓父子位於嘉義縣阿里山公路旁之茶葉營業處現場執行，當場查封600斤茶葉。
執行署嘉義分署表示，李姓義務人父子雖再度申請分期繳納，但先前分期繳納的紀錄不良，屢次催繳置之不理，視公權力如無物，且茶葉買賣的營運情形甚佳，執行人員認為沒有理由再准許分期繳納，因而命李姓父子必須在下次聯合拍賣前繳清所有欠繳稅費罰鍰，否則將強制拍賣茶葉抵繳。
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