法務部行政執行署嘉義分署人員到李姓茶商營業處所強制執行追繳欠稅費。（行政執行署嘉義分署提供）

李姓茶商販賣的茶葉曾獲頭等獎，法務部行政執行署嘉義分署人員追繳欠稅費。（行政執行署嘉義分署提供）

屢屢獲獎的嘉義縣李姓茶商父子，9年來積欠稅款、ETC及交通罰鍰及勞健保費等465件，總計161萬元，卻開直播賣茶葉，法務部行政執行署嘉義分署人員強制執行查封600斤茶葉，限期在聯合拍賣前繳清所有欠繳稅費罰鍰，否則強制拍賣茶葉抵繳。

執行署嘉義分署表示，李姓義務人及兒子在阿里山公路旁經營茶葉公司及企業社，茶葉屢獲頭等獎、品質保證獎等殊榮，自2012年至今年，分別積欠營業稅、營利事業所得稅及勞健保費。

父子倆連所駕駛的汔車牌照稅、高速公路ETC通行費及交通罰鍰也不繳，欠各種稅費罰鍰歷年累計達465件，共161萬餘元，其中，ETC罰鍰欠繳部分就有280件、約12萬元。

李姓父子的欠稅罰鍰被嘉義縣財政稅務局、嘉義區監理所、高速公路局及勞健保局逐年陸續移送強制執行，他們申請分期繳納，但未按期正常繳納，屢次催繳後，陸續繳了共21萬餘元，就不繳了，還欠繳約140萬元。

父子倆最近擴展茶葉銷路，在網路開直播推銷茶葉，嘉義分署執行人員發現他們的行蹤，23日到李姓父子位於嘉義縣阿里山公路旁之茶葉營業處現場執行，當場查封600斤茶葉。

執行署嘉義分署表示，李姓義務人父子雖再度申請分期繳納，但先前分期繳納的紀錄不良，屢次催繳置之不理，視公權力如無物，且茶葉買賣的營運情形甚佳，執行人員認為沒有理由再准許分期繳納，因而命李姓父子必須在下次聯合拍賣前繳清所有欠繳稅費罰鍰，否則將強制拍賣茶葉抵繳。