元宇宙題材夯，尤其在臉書（Meta）、輝達等科技巨頭登高一呼下，元宇宙概念股成為近期熱門投資標的，然而目前元宇宙理念仍缺乏實際應用，使得不少質疑聲浪出現，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）就砲轟，「沒有人會整天把螢幕綁在眼睛上」此言引起PTT網友們熱烈討論，有網友以自己5年前使用VR的經驗，點出VR實境還無法出現重大突破的原因。

馬斯克本周多次對元宇宙與其基礎技術第三代網際網路（Web3.0）提出質疑，先是批評該想法目前還看不到未來，只是行銷詞，周三受訪時又表示，「誰會整天把螢幕綁在臉上，這東西一直綁在頭上，會讓你很不舒服，會暈」不僅如此，馬斯克也嗆，「即使設備設計得很輕，我還是不覺得有人願意整天隨身帶著螢幕。」

馬斯克的看法引起PTT網友們熱烈討論，有網友分享自己5年前購買VR的經驗，點出目前無法有重大突破的原因，「因為你無法欺騙你的大腦」，他提到，身體其他器官與眼睛的不一致回饋會立刻造成不舒服，最後以VR暈眩症的症狀呈現，且就算關掉VR還是要有10至20分鐘的恢復期。

目前VR實境技術還無法克服此狀況，因此該名網友認為，就算是靜態的活動，只要視角不斷移動，久了還是會暈，而唯一能解決此狀況的方法，就是不要用VR，「所以現在突然莫名其妙炒起來的虛擬實境與元宇宙，就真正玩過的玩家來說，會知道這幾年沒有什麼突破發展，只是被炒作炒特定股票來畫大餅而已。」

元宇宙，被分析師與市場人士認為是網際網路與虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）的新未來，而他們所期待的元宇宙，主要結合虛擬實境與網際網路技術，打造一個網路世界，用戶可以在上面以3D化身進行遊戲、社交與會議等各種活動，彷彿是一個全新的世界觀。