對於前副總統呂秀蓮呼籲跟進南韓，特赦前總統陳水扁，高雄巿議員陳致中24日回應，感謝大家的關心，作為家屬，最憂心的是父親的身心健康，如何讓父親獲得最完善的照顧，並給予最好的支持，可說是最重要的。

反萊豬公投未過 張麗善：感到非常憂心
獨裁者之女到閨蜜亂政 朴槿惠從政路陰霾揮不去
#呂秀蓮 #呼籲 #特赦 #陳水扁 #南韓