呂秀蓮呼籲特赦陳水扁 陳致中回應了！坦言「最擔心這事」 16:552021/12/24 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄巿議員陳致中。（曹明正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 對於前副總統呂秀蓮呼籲跟進南韓，特赦前總統陳水扁，高雄巿議員陳致中24日回應，感謝大家的關心，作為家屬，最憂心的是父親的身心健康，如何讓父親獲得最完善的照顧，並給予最好的支持，可說是最重要的。 反萊豬公投未過 張麗善：感到非常憂心 獨裁者之女到閨蜜亂政 朴槿惠從政路陰霾揮不去 #呂秀蓮 #呼籲 #特赦 #陳水扁 #南韓 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 專家憂心跳電停電頻率恐增加 04:102021/12/21 政治要聞 家扶《無窮世代》助貧過好年 企業力挺關注弱勢家庭 20:022021/12/22 寶島 擅砍百年龍眼樹製椅 建商判賠45萬 04:102021/12/19 地方新聞 《國際政治》免22年囹圄之災 韓前總統朴槿惠獲文在寅特赦 10:172021/12/24 財經 朴槿惠獲特赦 對2022韓國大選影響受矚目 16:292021/12/24 國際 履歷強調「我爸是官員」 韓高官被兒害慘了 15:282021/12/23 國際 南韓「特赦朴槿惠」呂秀蓮呼籲：蔡英文特赦陳水扁 14:142021/12/24 政治 黃偉哲表揚勞工模範父親 音樂人郭一男喜獲獎 15:242021/12/18 寶島 大膽預測台中補選民調 童仲彥看到4個字想起陳致中 17:332021/12/21 政治 蓋世英雄不認錯 企圖用豪宅收買前妻 04:102021/12/20 焦點要聞 《父親母親》 從布袋戲變革看台灣史 04:102021/12/20 焦點要聞 政治熱門新聞 台中第二選區補選選戰倒數 「內部民調」曝光 - 政治 台中補選民調曝光 陳敏鳳：民進黨有一張新「王牌」 - 政治 施正鋒拋論文門一疑點 直呼不可思議 - 政治 2022高雄市長選戰 他點名這猛將：和現任有一搏機會 - 政治 蘇貞昌怒嗆「國民黨要亂到什麼時候」 藥師嚇傻回4字 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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