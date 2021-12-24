披上暌違5年的52號球衣，「台灣巨砲」陳金鋒新球季將有新身分，他將擔任富邦悍將副領隊及二軍總教練，為厚植球隊農場努力。領隊林華韋形容陳金鋒是「自告奮勇」接下兵符，但陳金鋒則說，自己當下並沒有馬上答應，最後點頭答應的關鍵，他笑著說：「可能緣分吧！」

陳金鋒2016年9月18日身披Lamigo桃猿球衣打完引退賽後，告別選手生涯，後來來到富邦成為制服組成員，這次接下二軍兵符，也是他首度在職棒中出任教練任務，但可能不穿球衣許久，今天由「校長」林華韋為他披上熟悉的52號時，一度緊張到扣錯扣子，引起現場一陣笑聲。

談起決定由陳金鋒接掌二軍兵符，林華韋表示，二軍由陳金鋒自告奮勇下來，他想用更多時間在農場系統盡一分力量，讓富邦可以逐漸成長茁壯。

陳金鋒則說：「一開始老師（林華韋）有提過，但不是總教練，是幫助二軍成長，後來有一些變化，他問我是否願意接受這個挑戰，我就接受了。人生中總是要接受一些挑戰，希望把我所學的貢獻給球隊、年輕世代，棒球是傳承，希望把這份精神傳遞下去。」

陳金鋒坦言自己接獲任務時並沒有馬上答應，「可能緣分吧！那時候去美國就是老師鼓勵我，那時我也沒想說要去哪，但年輕人就是挑戰，那時我就傻傻相信他，美國這段時間是我成長最多的時候。」

身兼2個職務，陳金鋒強調，自己目前的重心會擺在二軍，主要是幫助一軍教練團，「有跟丘哥一起討論，不管做什麼，上下練習都要是一致的，兩個教練講得要相同，上一軍也會比較適應方法，是朝這個方向做，讓大家產生很大的能量、感情，共同去做一件事情。」