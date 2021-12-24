財運好的人總能發現不同的賺錢門路，賺來的錢能留在身邊，往往不愁沒錢花。運勢命理網站「知命命理」分析7種財運特別旺的手相，每種手相的致富方式各不相同。

▍1.旺運型

食指和中指之間有隙縫的人，不喜歡受到束縛，崇尚自由自在，為人灑脫，看起來有點不正經，但因思考慎密，做事勤勞、努力，所以將來必能飛黃騰達，出人頭地，有所成就，當然財富也水漲船高。

▍2.勤儉型

在大拇指的第二關節，無論是橫紋還是直紋，紋路越多表示積攢的財富越多。這種人是隱形富豪，別看平時低調、普普通通，他們屬於悶聲發財的人，多靠勤儉致富。

▍3.桃花型

一般人在食指上面有一條橫紋叫做指節紋，如果有三條指節紋的話叫做三約紋，這種人一生富裕不缺錢，財富往往都是由桃花帶來，例如男人可能娶到很家裡有錢的老婆，或者有女人主動拿錢給他；女人會找到有錢的男人，當上富太太。

▍4.理財型

在手掌感情線上方有一條平行的紋叫做理財紋，有這種理財紋的人多是擔任大企業的會計或者出納，幫人家理財，能幫人管錢當然自己也會投錢，跟著發財。

▍5.商業型

食指根部木星丘發達，氣色血色良好，財運必佳。木星丘飽滿的人，財運必然旺盛，這種人大多是藉由經商來發家。

▍6.暴發戶型

生命線與智慧線起點，有上升線的人，將會發財，或者是事業線出現支線，延伸到水星丘，這種手相能發大財，通常是抓住某種機遇而突然發財。

▍7.偏財型

小指根部水星丘與無名指根部太陽丘之間的部位，若出現十字紋，表示易有意外之財到來，這種人會有意外發財的機會，比如買彩券中獎等。

【本文轉載自微信官方帳號「知命命理」（ID：zhimingpingtai），經知命命理授權轉載】