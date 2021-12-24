為激發公務員的服務熱忱，雲林縣長張麗善上任後辦理「雲林公共治理典範獎」評比，今年是第3屆，第一名由四湖鄉公所拿下，其次是崙背鄉公所、林內鄉公所，優等獎得主有斗南鎮公所、東勢鄉公所、斗六市公所。

四湖鄉公所勇奪第三屆雲林公共治理典範獎第一名，這一年來顯著的服務績效包括爭取國際風箏衝浪學校IKO認證、創立居家中心、三條崙保安林海岸清潔維護完善、新建圖書館、新庄公墓公園化。喪事場所環境清潔等。

榮獲第二名的崙背鄉公所，獲獎理由為大力推動客語教育及客家文化活動、崙背鄉地方創生案正式通過國發會核定、建立酪農鄉的特色休閒農業區、塑造詔安人文地方特色魅力。

第三名林內鄉公所受肯定的績效包括持續創新展現紫斑蝶季活動、發展悠遊觀光旅程、線上申辦作業便利。

縣長張麗善24日頒獎給得獎公所表示，盼鄉鎮市公所都能透過創意發揮，翻轉政府服務模式，體察民眾需求，更積極主動為民服務。

24日頒獎典禮上，張麗善也宣布25日起民政處自治事業及客家事務科更名為「自治事業及客家原住民科」，本縣到今年10月底，原住民人口數為2682人，共有14族，除了邵族及卡那卡那富族以外，為彰顯縣府對於原住民業務的重視，強化原住民族在雲林的地位，把原住民的業務納入民政處，更名為「自治事業及客家原住民科」。