新北歡樂耶誕城12月3日開城，面對Omicron病毒來勢洶洶，除祭出嚴格的防疫管制措施外，也攜手民間公司於人潮最多的車站與市府連結道，設置了7座日製紫外線滅菌燈，透過光照射「零接觸」方式大規模迅速消毒。

日本株式会社Quark科技公司在今年6月疫情期間，曾跨海捐贈新北市政府一座紫外線滅菌防疫門，其搭配222nm滅菌燈模組，取代傳統酒精噴霧，令洽公民眾體驗上感到新奇又便利。

這次又逢新北歡樂耶誕城盛事，代理日本該公司的台灣昱凱科技公司再次發揮公益精神，斥資近百萬元於板橋車站與市府連通道的重要出入口，打造一處滅菌通道，該通道上鑲崁7座滅菌燈模組，無論是要前往耶誕城參與活動或是離開要回家的民眾，都可以「秒速」消毒，無痛感淨身之後更安全。

新北市觀旅局長蔣志薇表示，在面對Omicron的疫情陰影下，為帶給板橋車站來往新北市政府及前往參觀新北歡樂耶誕城的民眾更高防護，觀旅局攜手日本株式会社Quark科技以歡樂耶誕城試點突破，於板橋車站通往歡樂耶誕城市民廣場主燈區的聯通道口增設222nm E-vio滅菌燈，民眾只要經過紫外線燈區，即會智慧感應自動開啟，同步照射滅菌，完成身體與衣物消毒。

昱凱科技處長鄭俊汶說，此款日本222nm E-vio新型態紫外線滅菌技術，打斷病毒的傳播及連結， 在人流量較大的區域與用餐前會觸碰的物品，可進行高效率的紫外線滅菌，在大型展會、展演、演唱會以及大型馬拉松賽事，以零接觸方式無痛滅菌方式，來守護健康。