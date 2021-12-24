動保團體「台灣動物緊急救援小組」今年與連鎖寵物用品賣場魚中魚合作，24日舉行「耶誕募糧不斷愛」寒冬募飼料救浪浪活動。（台灣動物緊急救援小組提供／張妍溱台中傳真）

全台愛心大串連！動保團體「台灣動物緊急救援小組」今年與連鎖寵物用品賣場魚中魚合作，24日舉行「耶誕募糧不斷愛」寒冬募飼料救浪浪活動，1個半月時間，逾7000多位愛心民眾參與、募集近9萬個貓狗罐頭，市價約200萬元，現場26個棧板上排開堆滿貓狗罐頭，場面浩大，初估全台逾2萬隻毛小孩受惠。

活動棧板上堆滿貓狗罐頭，由浪浪狗「小狸」、「桃子」代表受贈，台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，全台各地有數十萬隻像「小狸」、「桃子」獲救前一樣無家可歸的流浪貓狗，每天無法溫飽，募集到的罐頭將分批載運至全台140多個私人弱勢貓狗收容園區使用。

發言人倪京台指出，歲末年終人們家戶團圓圍爐，但仍有許多可憐的流浪貓狗在街頭，過著有1餐沒1餐的日子；這場募集活動成果，超乎想像，現場滿滿的罐頭，是民眾對浪浪愛心的展現，令人感動。

魚中魚行銷部指出，2010年起與各縣市動保單位合作，門市並設置「認養小棧」，讓消費者就近認養流浪動物，迄今逾2000隻流浪貓狗找到新家；大家關注流浪動物議題，憂心牠們難以溫飽，魚中魚與台灣動物緊急救援小組聯合發起罐頭認捐活動，與大眾募集愛心做公益，為流浪動物盡一份心力。

台灣動物緊急救援小組成立「台灣貓狗聯合勸募平台」超過10年，所捐出的貓狗飼料逾625萬公斤、2億元，幫助全台弱勢私人貓狗收容園區；近年來投入改善貓狗園區的收容環境及災後急難救助，已完成10多個整建優化工程，花費超過1千萬元的修繕經費，提升毛小孩生活環境品質。