隨著電動車普及化，豐濱鄉公所與EVOASIS（源點科技）合作，分別在海上古道及鄉公所停車場設汽車充電樁。（豐濱鄉公所提供／王志偉花蓮傳真）

電動車普及化，豐濱鄉公所今年與EVOASIS（源點科技）合作，分別在海上古道及鄉公所停車場，設立各1支汽車充電樁，方便電動車車主行駛台11線花東海岸遊玩「不斷電」。（豐濱鄉公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣豐濱鄉「親不知子海上古道」沿著峭壁打造，具180度環繞海景視野，每年吸引逾40萬人次造訪，鄉公所趕在跨年前啟用停車場內的電動汽車充電樁，盼吸引智慧電動載具族群造訪，也被譽為全台「最美麗的海邊」充電站。

「親不知子海上古道」沿著台11線新磯隧道南端峭壁闢建，全長150公尺，分為原有古道及20公尺天空步道，天空步道以強化玻璃鋪成，下方就是垂直懸空的懸崖，還可飽覽古道風光及無敵海景，4年前開放即成為熱門景點。

豐濱鄉公所評估，電動車已普及化，因此與EVOASIS（源點科技）合作，增設鄉內充電站，分別在海上古道及鄉公所停車場等公有設施設立各1支汽車充電樁，2地距離約10公里，車程僅10多分鐘，方便電動車主走台11線花東海岸公路時，也能安心充電再上路。

其中位在海上古道旁的充電站，因臨海坐擁視野超好景致，眼前就是一片毫無遮蔽物的夢幻海景，民眾等候充電期間，還可體驗古道，漫步環繞山壁而建的玻璃棧道，感受腳下驚滔駭浪的震撼。

鄉長江莉婷說，目前花東海岸旅遊汽車充電樁，多數設置在飯店或民宿，並無在公有設施上裝設充電樁，為推廣豐濱海岸線電動車旅遊，讓車主更加便利且暢行無阻，首次與業者合作設置2處作為示範點，尤其是海上古道充電樁，被譽為是「最美麗海邊充電站」。

「與其讓100萬人只來1次，不如讓1萬人想來100次」，江莉婷說，若充電樁示範點使用率高，將持續在鄉內景點裝設，讓遊客在旅途過程「不斷電」，並透過打造智慧電動載具（電動車、電動機車）的友善環境，以「FENGBIN」品牌力聚焦地方特色或獨特價值來行銷原鄉，吸引人潮來訪，增進地方經濟。

豐濱鄉公所設置充電樁，支援多廠牌電動車充電，包含TESLA(自備轉接頭)、奧迪、現代、賓士、保時捷、JAGUAR、BMW、福斯、現代、KIA、Volvo等皆可使用。