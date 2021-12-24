1名人妻在網路上自曝婚前曾與陌生男子發生一夜情，事後2人並無後續往來，沒想到日前她卻發現公司新來的主管竟是該名男子，讓她訝異不知道該不該跟丈夫說，而她與主管則表面上以微笑代替一切；其他網友看到PO文後紛紛勸她不要說，也有人認為是幻想文。

該名人妻在臉書「爆廢公社二館」發文表示，她在年輕曾經與1名陌生人相約發生性行為，她說那是她唯一1次與非男友的人發生關係，事後2人並無繼續聯絡，日前她已結婚，卻驚訝地發現公司新來的主管竟是那位「唯一的『約跑』對象」，令她震驚且傻眼。

人妻在網路上自曝婚前曾與陌生男子發生一夜情，事後2人無後續往來，沒想到日前她卻發現公司新來的主管竟是該名男子，讓她訝異不知道該不該跟丈夫說。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

該人妻說，「我跟他（主管）表面上相安無事以微笑代替一切，但....你們覺得我要跟老公坦白嗎？」其他網友則紛紛留言建議說，「你主管不認識你老公吧！大家彼此生活圈不同，說出來幹嘛啦」、「如果妳想要一場腥風血雨就說出來」、「避免日後節外生枝，建議你離開該職場環境」。

大多數網友都認為該人妻不該說出來，「別讓彼此都有心結，過去的事就讓他過去了，別提、別講」、「安靜是好事，不然會有一根刺存在」，也有人認為是創作文，「幻想力那麼豐富，你乾脆寫一本書吧」、「每天活在幻想中 回歸現實别做春夢吧」。