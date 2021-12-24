座落新板特區、板橋車站旁的台電「電幻1號所」，是全國首座綠能主題展覽館，地底下更是一年供應新北市超過6億度電的變電所，展館主打結合能源與健身房的體感互動，堪稱「全台最好玩展館」，2019年開館至今累計超過8萬人參觀，更獲德國紅點設計大獎加持，24日適逢2週年慶，特別呼應2021新北歡樂耶誕城樂高主題，聯手MIT台灣積木品牌與插畫家舉辦特展，用近10萬顆積木打造5米高還會轉動的積木風機，以及全台最大的立體積木壁畫牆，歡迎民眾耶誕新年來打卡拍美照。

台電說明，台電近年透過展示空間、教育活動翻轉「能源教育」，創造與民眾有感溝通，2019年12月開館的電幻1號所，英文D/S ONE取自配電變電所名稱（Distribution Substation，D/S），突顯其為第一座在變電所上的展館，主打「綠色、智慧、未來」精神，並融入設計及永續概念，把能源結合「ENERGYM能源健身房」體感互動及多元展演活動，讓參觀展館也很好玩。開館至今曾獲2020德國紅點設計大獎等9大國內外獎項，包含今年再奪美國國際獎項協會（IAA）2021繆思國際設計獎金獎及遠見雜誌企業社會責任獎等。去年底開館週年聯手曾登上紐約時裝周殿堂的知名服裝設計師汪俐伶，將展館變成走秀伸展台，破天荒舉辦「永續時尚實驗服裝秀」。

台電指出，位於彰化芳苑外海的離岸一期風電21座風機今年8月正式加入發電行列，裝置容量達109.2MW（百萬瓦），一年可發約3.6億度電，提供近9萬家戶全年用電，是台電首座海上風場，亦為我國綠能發展從陸地走向海洋的重要里程碑。電幻1號所2週年特展即結合海上風機概念，聯手MIT台灣積木品牌智高公司與積木達人劉之聖，以2萬顆積木在展館入口處打造1：35比例、高達5米的超大積木離岸風機。

台電介紹，積木風機以金屬結構為骨架，選用不同積木塊體，加上馬達及電控裝置讓積木也可如實際風機轉動，光是扇葉就長達近2米，製作過程更出動機具高空作業。台電另也利用展館入口牆面與作品曾登上美國《華爾街日報》的知名插畫家廖國成合作，利用每顆2立方公分的MIT積木、以海上風電為題，用了近8萬顆積木拼組出寬660公分、高400公分的「全台最大積木壁畫」，可愛又壯觀，歡迎民眾打卡拍美照。

台電電幻1號所2週年特展自今日起至明（2022）年2月28日，現場除有10萬顆積木打造的超大風機及立體積木壁畫牆，展期內亦規劃系列免費體驗參與活動，包含積木壁畫牆共創活動、風力能源工作坊等，還有機會可獲呼應新年的老虎積木小禮物，活動詳情可參考「TAIPOWER D/S ONE電幻1號所」FB粉專。