司法院大法官24日作成釋字813號解釋，針對新北市慈祐宮（媽祖宮）土地上的普安堂被列為歷史建物，對《文化資產保存法》相關規定聲請釋憲，司法院大法官對「減免地價稅金」等規定宣告部分違憲，其他都屬於合憲。

釋字813號解釋，也是實施73年的大法官會議最後一號解釋，釋憲制度未來將有重大變革，《憲法訴訟法》2022年1月4日施行，大法官改採「憲法法庭」審理案件，釋憲結果將改用「裁判」而非「解釋案」。

大法官釋字813號解釋，針對文資法第9條及18條，關於歷史建築登錄部分規定，在歷史建築所定著土地為第三人所有的情形，未以取得土地所有人同意為要件，認為沒有違背憲法保障人民財產權的意旨，作成「合憲」解釋。

至於文資法第99條及100條規定，未以金錢或其他適當方式給予這些土地所有權人相當之補償，減免地價稅或遺產稅等，大法官認為在此範圍內，不符合憲法保障人民財產權的意旨，有關機關應在2年內修正相關規定。