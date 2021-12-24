日前北市敬老金條例表決時，台北市長柯文哲批評國民黨團「黨意輾壓民意」，國民黨台北市議員王欣儀似乎對於柯的說法氣憤難平，今在議會審查預算時拍桌砲轟「柯市長既然說台北市議會只有黨意代表，沒有民意代表，就展現民意給他看啊」，民意不支持為何要通過預算？建議預算刪成1000元並保留科目，場面一度尷尬，最後在其他議員緩頰下，驚險通過預算。

議會交通委員會今審查上回遭到暫擱的預算，針對交通局243萬菸廠路延伸路段土地租用費，交通局長陳學台說明，當地有不同看法，之後按照民眾意見調整，懇請議會支持預算，後續尋求當地民意支持，才會進行相關作業。

國民黨北市議員戴錫欽指出，交通局提出替代方案，但他跟當地里長、民眾了解後還是反對，因此建議加個但書，但書內容為「菸廠路東延計畫，請交通局召開地方公聽會，取得多數民意支持後，並送議會備查，使得動支土地之用費」。

王欣儀批評，「既然柯文哲市長說台北市沒有民意代表，只有黨意代表，我們就展現民意給他看一下」，既然民意反對的話，建議預算刪成1千塊，保留科目就好，等到溝通好民意再說。

民進黨台北議員江志銘說，「但這個有但書，溝通好還是可以支用」，戴錫欽也說，其實意思一樣，只是處理方法不一樣。陳學台再度表示，「懇請議會支持，我們會尋求民意支持才會動支」。

此時王欣儀提高音量拍桌砲轟，「柯市長既然說台北市議會只有黨意代表，沒有民意代表，就展現民意給他看啊，莫名其妙！」現場一片靜默。民意不支持、有意見，為什麼要過？不然就刪除。

江志銘指出，最終還是要地方公聽會跟民意支持才能動用，支持預算但有但書，「我支持公聽會取得民意支持也支持你的意見」；國民黨北市議員徐弘庭指出，2個意見都支持，但書已有民意，要刪也可以、不刪也可以。

提出但書的戴錫欽直言，「市長嘴就是賤啦，講一些不符合事實的事情很糟糕 」，他認為但書文字是他跟里長討論過可以接受的，有但書基本上沒有民意也不能用預算。

王欣儀仍無法平息怒火，不滿痛批柯太過分了，我們代表民意，表達民意心聲，經過黨員討論的共識決後決定做法，「憑什麼胡言亂語、汙衊我們」，剛剛的態度只是表達譴責。最後交委會第一召集人、國民黨議員秦慧珠宣布預算予以通過，並加入但書。