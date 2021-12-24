日本海上衛隊與海上保安廳近日舉行罕見聯合演習，針對與中國有主權爭議的釣魚島及其附屬島嶼模擬「海上警備行動」狀況，演練中並設定在一定基準下使用武器，以阻止中國軍艦接近釣魚島。

陸媒《環球時報》引述《讀賣新聞》稱，多名日本政府官員透露，海上保安廳與海上自衛隊舉行了聯合演習，模擬與中國軍艦的海上對峙行動，在一定的基準下准予海上自衛隊使用武器。

報導稱，這次演習出動海上自衛隊的護衛艦與針對尖閣諸島（中國稱釣魚島及附屬島嶼）警備工作的保安廳大型巡邏船，在東京都伊豆諸島進行演習。演習中將伊豆諸島中某特定島嶼設想為尖閣諸島，狀況設定為保安廳巡邏船要求駛向該島的中國軍艦變更航線未果，日方發出執行「海上警備行動」命令，海上自衛隊的護衛艦前往阻止中國軍艦接近該島。

此一「海上警備行動」的命令設定保安廳無法應對情況，日本首相批准，經防衛相下令派遣自衛隊，自衛隊也在一定基準下被允許使用武器。報導說，海保和海自針對中國軍艦舉行聯合演習的情況「非常罕見」。

日本與中國之間長期以來在釣魚島問題上有主權爭議，過去在鄧小平主政時期，中方的立場是「擱置爭議，共同開發」，但近幾年來由於日方態度趨強硬，中共亦不再提起行之多年的釣魚島政策，主權立場轉趨強硬。多年來雙方海警船數度在釣魚島海域發生對峙情況，中日雙方亦常態性派遣軍機巡航，但皆屬宣示作用，尚未發生過直接衝突。