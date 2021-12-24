大立光（3008）今（24）日公告庫藏股執行屆滿，執行期間共計買進自家持股672張，以原先預定買回張數1342張換算，執行率為50.07％，占股本的0.5％。

經換算，大立光此次共斥資14.01億元買回庫藏股，換算買回均價為2084.8元，處於買回區間價格2025~3300元的下緣，以24日收盤價2445元言之，每張價差達36.02萬元。

大立光表示，此次庫藏股為了維護整體股東權益及兼顧市場機制，遂視股價變化於價格區間內採分批買回策略，故未執行完畢。