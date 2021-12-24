歐洲股市周五開盤後小幅徘徊在持平點。此前由於對Omicron變種病毒擔憂的緩解，認為不會破壞全球經濟復甦，全球股市出現一波的上漲行情。

周五泛歐Stoxx 600指數早盤徘徊在持平，小跌0.02點或0.00%，為482.99點。英國FTSE指數漲0.1%，法國CAC指數持平。

周五為聖誕節前夕，歐洲許多國家為假日，股市也休市，包括德國、義大利、西班牙、瑞士；美國股市也休市。英國和法國股市將縮短交易時間，歐股交易顯得較平常為冷清。

在美國良好經濟數據和標普500隔夜衝破歷史紀錄之下，亞洲主要股市在周五收漲。此前幾個研究顯示，Omicron病毒的感染病患，其住院率較其它變種病毒為低。

法國生物技術公司Lysogene大漲10.5%，該公司宣布與歐洲投資銀行簽訂1500萬歐元的貸款協定，希望加速基因治療平台的開發，消息提振了公司股價。