建漢(3062)今(24)日召開法人說明會，總經理吳忠和說到，今年因為疫情，影響到建漢營運表現，看好若明年缺料有解，則無限寬頻就會有好的機會發揮，至於低軌衛星，則看好低軌衛星是網通最後一哩路，建漢不會缺席，預計明年上半年出貨。

總經理吳忠和表示，今年建漢表現不如預期，主要是因為疫情關係，直接造成通貨膨脹、海運塞港及原物料上漲，建漢財報可說是不及格。

吳忠和進一步說，目前網通主晶片缺料，建漢身為系統廠受到很大的影響，可是還是將Wi-Fi 6E和光纖路由器等新產品順利導入量產，未來因應該狀況會提早下單，看到需求已經延續到明年，受到通膨以及原物料價格上漲，也侵蝕毛利率，期盼待明年缺料解決，則無限寬頻就會有好的機會。

展望後市，建漢持續聚焦次世代通訊產品，包括光纖10G PON、Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E、5G FWA(固定無線接取)和低軌衛星。建漢的佈局主要瞄準兩大課題，即「速度的提升」和「達到零死角的全面覆蓋」。未來建漢將朝向全方位的網路連接供應商，從地底的PON到地上的WiFi、再到天上的5G和太空的衛星通訊，打造一個由地面到天空再到太空的無縫隙連結網路通訊公司。

談到近期網通廠最夯議題低軌衛星，建漢表示，現階段已從GEO(地球靜止軌道衛星)延伸到LEO(低地球軌道)技術，新的LEO衛星寬頻產品不僅能讓用戶突破地域限制，提高傳輸速度及降低延遲，使應用面可以更深、更廣，也可以達到全球的覆蓋，對於全球仍有近40%未有網際網路服務的地區是個好消息。再者，低軌衛星可說是網通最後一哩路，一直到2025年會有16.9%的複合年成長，會是打破國界的營運方式，建漢不會缺席，目前已經跟多家衛星大廠送樣測試中，預計明年上半年出貨。