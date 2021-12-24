士紙(1903)今日召開法說，總經理暨發言人蔡丞哲表示，明年「獅子寶寶」及「氧顏森活」品牌將以4面向持續拓展海內外商機，並評估增加珮柏餐廳菜色及「珮柏咖啡」企業駐點。資產活化開發方面亦按計畫持續進行中，預計將有3個開發案將在明年動工興建。

士紙前11月自結合併營收3.1億元、年增達1.13倍，主因出售營建收入1.36億元挹注，排除後的前11月合併營收1.74億元、仍年增達19.75％。其中商品銷售0.67億元、年增7.69％，客房收入0.39億元、年增近1.87倍，租賃0.67億元、年減2.57％。

士紙本業的「獅子寶寶」濕紙巾、「氧顏森活」面膜、保養品及防疫清潔用品等消費品事業今年銷售狀況成長，其中「氧顏森活」已陸續銷售推廣至歐、美、亞洲共11國，俄國及白俄當地近400家實體門市銷售，下半年在新加坡120家屈臣氏門市及電商平台上架。

展望後市，士紙將以4面項因應疫情，包括持續提升品牌專業形象與知名度、推出防疫抗菌概念產品、調整通路布局、強化品牌溝通。明年海外市場將持續強化電商布局、加速重點市場數位化腳步，並深耕東南亞、歐洲及中國大陸等重點目標市場。

而原士林廠員工宿舍的陽光士林珮柏旅館，去年第四季因應需求轉型防疫旅館，並持續開發餐飲及咖啡業務，今年10月已開拓「珮柏咖啡」首處企業駐點。預期明年將維持防疫旅館模式經營，若明年3月疫情狀況維持穩定，將增加珮柏餐廳對外餐點及咖啡駐點。

展望2022年，面對後疫情時代的疫情仍具高度不確定性，士紙將持續滾動式靈活應變，綜觀全球經濟情勢與疫情等變化發展，機動調整營運策略，以快速因應不斷變化的市場需求，迎向明年挑戰。

對於市場關注的資產活化進展，蔡丞哲表示，士林舊廠開發案持續執行開發業務，預計明年3月完成公園及道路捐贈事宜，並續辦都更開發程序及歷史建築開發再利用計畫，盼提高投資效益、地區共榮及塑造都市環境等目標。

而位於捷運士林站二號出口的五號倉庫旅館都更開發案，已於去年第二季完成建照申請，將興建地上12層、地下3層，設有120間客房的旅館大樓，在去年第三季完成申請開工作業、今年續行營建工程，預計2024年底取得使用執照。

此外，士紙尚有3處開發案進行中，首先為光華二小段兩筆地號，已與鄰地完成合建簽約，將興建地上10層、地下3層住宅大樓，已於去年第四季完成危老重建計畫，目前正進行執照申請、預計明年動工興建。

其次，福德路18號的開發案，士紙預計興建地上10層、地下3層的旅館大樓，規畫設有70～80間客房、低樓層為商場。蔡丞哲表示，已在去年第三季完成危老改建計畫，現正進行執照申請作業中，預計明年動工興建。

最後，士紙的大同區大同段二小段901地號則參與年豐建設合建案，已於首季完成危老改建計畫、9月完成建照申請、本月展開預售，預計明年動工興建。