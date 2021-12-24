聚碩(6112)導入SAP RISE with SAP一站式解決方案，藉由SAP S/4HANA雲端版本快速搭建數位核心，整合旗下三大事業體及七間子公司營運資料，全面標準化作業流程，優化部門間協作。

聚碩多年來建立縱深綿密經銷通路體系，引進約50個軟硬體領導品牌，全台合作整合商及經銷客戶群超過千家。近年搭上「雲地串連」轉型趨勢，聚碩持續擴展集團規模，大幅提升營運動能，精實投資組合並代理新品牌，連帶迎來更具潛力的機會與更為複雜的經營挑戰，聚碩亟需一套可快速建置、且能依據企業成長不斷彈性擴充的ERP，隨時回應市場新經濟浪潮。

此外，有感市場強勁的創新轉型動能，聚碩不斷推出雲服務、資訊安全、AI資料分析、微服務等新科技方案，回應客戶需求並持續強化產品及服務黏著度。為了深度鏈結客戶，這次同步選擇導入SAP Sales Cloud業務雲，自動化銷售流程，提升業務報價、訂單處理等效率，並全面掌握端到端作業，精準洞悉每位客戶，優化客戶關係管理及服務品質，進而幫助業務提高成交率，推動公司營收成長。

聚碩也將攜手SAP加速雲端ERP及相關雲端解決方案部署，快速開發新一代雲端資訊服務，融入嶄新數位化、行動化產品方案，布局雲端商機。