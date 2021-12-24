基富通「好好退休準備平台」上線2個月，基富通統計，投資人參與踴躍，日前已有超過1.5萬投資人參與該專案，每月定期定額扣款金額已突破1億元，展現國人對退休準備的積極參與。中壽(2823)也建議，若想透過保險規劃退休生活，基富通的「好好退休準備平台」是非常適合的入門磚，能以「一站購足」的概念，直接利用網路投保來健全自身的保障。

要存到夠用的退休金，首先要先知道退休金缺口，「好好退休準備平台」有「退休計算機」、「保障缺口試算」等功能，透過國人平均壽命、手上可支配現金流、是否養育小孩與貸款等資料，能推算退休所需金額，更貼近個人。

中壽表示，目前在「好好退休準備平台」提供的商品，主要有三大類，分別為定期壽險、重大疾病險、小額終老險。其中，定期壽險是屬於低保費、高保障的險種，適合預算有限，卻需要非常充足壽險保障的民眾，例如小資族，或是上有父母、下有妻小的三明治族。

根據2020年統計，台灣人平均身故後領到的壽險死亡給付僅有56.9萬左右，保障明顯不足，因此建議三明治族可利用「好好退休準備平台」先做好定期壽險規畫，一旦發生不幸，能成為留給家庭安穩的力量。

重大疾病險則除了適合在事業衝刺階段的青壯年之外，若有家族病史者，以及有基礎保障想要加強者，也可藉此提高保額。中壽分析，過去重大疾病險未在網路投保範圍內，而現在無論癌症、心肌梗塞、腦中風的好發年齡，已有逐漸降低趨勢，所以小資族、步入青壯年的三明治族，預防意識都必須增加。

至於小額終身壽險，配合主管機關已放寬每人可以買三張，且保額從50萬提高到70萬元，屬於一種終身壽險，可以在人生最後一哩路，做為補強性的一整筆費用。