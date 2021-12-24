「卓卓」卓君澤外型甜美、形象健康，昔日曾與呂佳宜、簡懿佳並列緯來體育台「三朵花」，還被日媒譽為「超美人主播」，2017接手由球評曾文誠創辦的TSNA，擔任執行長至今；而卓君澤和棒棒堂男孩威廉穩定交往3年多，今年8月才認了3年內會結婚，今（24）日平安夜威廉求婚，身穿白紗的她也當場點頭、感動爆哭。

卓君澤和棒棒堂出身的男星威廉在2018年爆出熱戀中，兩人認愛後也經常在IG放閃，更從不掩飾已甜蜜同居的事實，棒棒堂男孩聚會時也都能看到她已威廉女友身份出席，外界都十分期待兩人喜訊；今年8月威廉被問到何時結婚，好友阿緯代為回答「3年內」。

卓君澤穿著一身夢幻白紗，點頭答應男友威廉的求婚。(圖/ 在場友人提供)

威廉驚喜求婚，卓君澤感動爆哭。(圖/ 在場友人提供)

日前卓君澤才在社群曬出婚紗照，說近日會有「大計畫」，讓粉絲瘋猜她和威廉好事近了，熱情道賀「恭喜」；今（24）日威廉和好友們把卓鈞則騙上陽明山，用工作為藉口讓她穿上白色婚紗，結果威廉突然現身單膝下跪求婚，讓她當場感動爆哭，王子、阿緯和小傑也一起見證好兄弟的人生大事。

威廉表示，「很開心今天求婚成功，成為彼此最好的聖誕禮物，感謝今天到場的親朋好友，小煜放鳥我，我會記一輩子，叫他好自為之，也特別感謝林莉老師的幫忙與協助」，另外也分享驚喜求婚是由他和熱血48小時的團隊討論出來的，也說兩人不是「先有後婚」，婚期確定會再通知大家。

威廉與卓君澤緣份的起點是在2015年，兩人當時雖然未相識，但威廉已發現她的存在，在臉書甜讚：「我覺得卓君澤（卓卓）好可愛，有人認識她嗎？」想不到2017年兩人透過朋友牽線交往，被發現一起到泰國跨年，不過對外僅稱呼為「朋友」，沒正面回應戀情，直到近一、兩年才公開男女朋友的關係，卓君澤大方透露彼此正在努力存錢買房，朝著結婚的目標前進。