櫃買中心表示，為推動興櫃戰略新板之發展，讓更多投資人參與戰略新板，櫃買中心將從明（111）年1月1日起針對自然人合格投資人與證券商舉辦為期3個月的「推廣戰略新板合格投資人戶數證券商獎勵暨投資人登錄抽好禮活動」。

櫃買中心表示，投資人在活動期間只要簽署「戰略新板風險預告書」，且經證券商完成適格性審查作業，即可於櫃買活動網頁辦理登錄，參加抽獎（每人限得獎1次）。本次活動獎項豐盛，除百貨公司禮券外，還有Gogoro S1電動機車、Apple iPhone 13 Pro以及Apple iPad mini等大獎。

櫃買中心另為鼓勵證券商向客戶宣導戰略新板制度，推動潛在客戶成為戰略新板合格投資人，活動期間每新增1戶自然人合格投資人，證券商即可獲得獎勵金50元，總共有5萬個名額，先搶先贏，歡迎證券商與從業人員積極推廣，及早拿到獎勵金。

本次櫃買中心推出的戰略新板合格投資人獎勵及抽好禮活動，詳情已公布在櫃買中心網站（網址：https://www.tpex.org.tw）「首頁 > 興櫃 > 興櫃戰略新板獎勵活動專區 」項下，投資人要把握機會踴躍參加。