義大利單日新增COVID-19確診人數創下空前新高，政府下令收緊防疫限制措施，包括禁止所有公開跨年慶祝活動。泰國今天則通報，境內出現首宗Omicron變異株群聚感染。

義大利23日通報，新增4萬4595例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，較一週前激增逾70%，並創下單日新高紀錄。因傳染力強的Omicron開始在境內迅速擴散。

義大利單日染疫死亡病例也開始逐漸增加，23日來到168例，創下5月以來新高，但仍遠低於前幾波疫情大流行時的比率，主要歸功於許多義大利人已接種疫苗。

義大利衛生部長史伯蘭沙（Roberto Speranza）宣布，恢復室外強制戴口罩規定，並下令民眾在搭乘大眾運輸工具、進入戲院和電影院等公共場所及參加體育活動時，須佩戴防護力較佳的Ffp2口罩。

此外，義大利政府為防止假期期間出現大規模社交活動，在1月31日之前禁止舉行音樂會和大型戶外活動，舞廳和跳舞俱樂部也將暫停營業。

史伯蘭沙表示，近89%的義大利人已接種疫苗，但政府希望加快第3劑追加疫苗接種速度，因此將把與第2劑疫苗間隔時間由5個月縮短至4個月。由於Omicron正席捲歐美，追加劑疫苗被視為最有效的防禦方式。

泰國今天則通報，東北部膠拉信府（Kalasin）出現境內首宗Omicron社區群聚感染，目前已有21例確診。

泰國疫情指揮中心副發言人阿披莎邁（Apisamai Srirangsan）表示，這起群聚源自從比利時入境的一對伴侶，他們是透過泰國為已完整接種疫苗旅客提供的免隔離措施Test & Go入境。

阿披莎邁說，兩人出發前和12月初入境泰國時，病毒檢測都是陰性。「但到了12月15日，他們開始出現症狀，並且採檢確診，其後證實感染的是Omicron變異株。」