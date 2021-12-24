受美中貿易戰、疫情、全球性晶片缺貨等因素影響，半導體產業成為國際焦點，新竹市長林智堅也啟動竹科產業之旅，24日拜訪全球排名第4大封測廠力成科技，了解台灣半導體與世界競爭的關鍵，也了解企業在用電、土地、人才上的需求，林智堅表示「做了就有改變」，盼合併升格、地方政府可以持續為產業發聲。

林智堅表示，感謝董事長蔡篤恭、執行長謝永達帶領，讓他在第一線參觀半導體封測製程，收穫遠比想像中更多。近期他也走訪瑞昱、聯電、聯詠、緯創、國際半導體協會等相關企業，聆聽產業心聲與需求。他提到，過去因縣市分治，企業投資上面臨土地困難，另在交通花費太多生活成本，因此向中央提出規劃輕軌，唯有大新竹合併升格才能解決交通問題。

今年9月林智堅倡議大新竹合併升格，啟動赴竹科產業之旅後，林智堅認為獲益良多，如何提升企業競爭力，讓人才持續進來，並給予很好的生活環境，這是地方政府必須要去努力並解決的問題，以及企業土地取得、水電供應無虞等，是他提出大新竹合併升格的原因之一。

台灣半導體產業已成戰略產業，林智堅認為中央、地方政府攜手合作，才能讓半導體產業更有優勢，大新竹合併升格後，未來在城市整體規畫時，能夠及早為企業想好水電、土地。

針對人才問題，蔡篤恭表示，產業最大困難為電力、水、廢水處理，中央提出北水南調對產業幫助很大，感謝台電、工業局、經濟部願意幫忙。力成科技成立於1997年，全球共有20間廠房，去年合併總營收達新台幣761億元，集團員工總人數超過1.9萬人，其中台灣員工人數約1.5萬人。