崇友實業（4506）多年來不斷深化旗下各品牌電梯技術研發設計、高產品品質及專業維保服務等，致力打造民眾搭程電梯、手扶梯等安全、便利、舒適體驗，且為各案源領域客戶重要合格合作供應夥伴，此次集團承攬「IYZX01標捷運初期路網車站出入口電扶梯中期改善工程」更榮獲第21屆公共工程金質獎設備類佳作殊榮。

崇友總經理游本立表示，捷運公共工程電梯、手扶梯施作，需評估避免影響原有捷運出入口結構和乘客高運量需求，不僅部分工程僅限於捷運夜間收班後方能進行，使工程施作較一般新建工程更需具備施工彈性、高可靠度等要求，此次崇友榮獲設備類佳作之肯定，更凸顯集團於工程進度、安衛管理、品質管理等面向皆歷經嚴謹的考核程序並獲得一致高度肯定。

游本立指出，崇友仍積極擴大市佔率，除持續強化高速電梯技術布局，以差異化產品及創新研發技術，打入台灣中高端電梯市場以外，在電扶梯領域亦持續深化相關技術能力，包括踏階防滑花紋及黃色警示條、踏階下照明、緊急煞車裝置、LED方向指示器及扶手照明、自動運轉功能、自動潤滑系統等技術，以提升民眾搭乘舒適度及安全性，並同時兼顧環境維護及外觀美化設計，推升集團電扶梯受到各購物商場、車站等案源應用廣泛，並握有台北101、BELLAVITA寶麗廣場、艾美寒舍酒店、君悅飯店、台北捷運松山線、機場捷運、高鐵桃園站及嘉義站等大型指標案件實績。

崇友深耕在地長達47年歷史，以本土品牌第一稱霸台灣電梯市場，更立志為台灣電梯界之護國神山，並佔據多項業界第一之優勢，包括以「崇友」、「堅尼西斯」兩大自有品牌與代理「東芝牌」等多品牌策略搶市，打造本土電梯品牌市佔第一。

台灣業界領先結合新科技技術運用帶動電梯、維修服務面向升級，推出AI人臉辨識技術、群眾密度感知系統、節能技術應用、以及導入PM永磁式同步馬達等，迎合國際環保趨勢發展；崇友重視專業人才取證及良好培訓制度，目前旗下員工數超過1300位，其中更有超過六成員工擁有專業證照，為業界中最具規模專業人才團隊，亦係台灣唯一推廣電梯科學教育，戮力朝幸福企業、永續經營發展目標前進。