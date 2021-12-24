疫情掀起的缺工及供應鏈問題衝擊眾多產業，糖果商也不能倖免，以致於耶誕應景的拐杖糖大缺貨，製造商無法應付需求，只能忍痛推掉部分訂單。

大宗商品價格居高不下、勞力短缺、運輸及供應鏈大亂，零售商和製造商今年年終購物旺季，恐怕難以如往年大賺一筆替營收進補，糖果商也是苦主之一。

美國科羅拉多州丹佛老字號糖果商哈蒙德（Hammond），是全美最大手工拐杖糖批發供應商，今年面對湧入的拐杖糖訂單只能苦笑。執行長舒曼（Andrew Schuman）無奈表示：「我們今年被迫將上門的生意往外推，我不敢說有3成，肯定也有1成訂單被推掉。」他說他們應付不了需求。

人手不足仍是一大問題，哈蒙德原本250位員工少了將近100人，今年人力成本已增加3成，還是補不滿空缺。舒曼指出，這可能是他效力哈蒙德15年來，招募員工最困難的一次，薪資不斷上漲也是一大問題，光是缺工就讓市場陷入激烈競爭。

全球糖原料供給吃緊是另一大麻煩。據美國農業部資料，美國每年的糖需求量四分之一仰賴進口，四分之三是靠國內滿足，但今年艾達颶風席捲美國第2大甘蔗生產地路易斯安那州，國內糖產大受影響。

此外運費大漲，全球兩大糖生產國巴西和泰國的收成量不如預期，糖價已衝上10年高點。

面對大宗商品價格飆漲，哈蒙德不得不自我調整因應。執行長舒曼說：「我們試圖調漲售價或調整分量，來對抗成本上漲，但每個人買拐杖糖的預算就這麼多，我們公司也只能吸收部份成本，讓商品比較好賣。」

陷入供不應求困境的糖果商不只哈蒙德一家。沃爾瑪旗下的會員制倉儲式超市Sam's Club，向Doscher's Candy下手工拐杖糖的訂單，但Doscher's只能供應Sam's Club需求的70％。

據美國全國糖果商協會（NCA）及市調機構IRI的市場數據，截至12月5日的5周時間，季節性糖果總銷售量年成長20％。包括拐杖糖在內的冬季假期非巧克力銷量，較去年同期增加34％以上。