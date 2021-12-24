英國消費品製造商利潔時(Reckitt Benckiser)周五表示，隨著該集團將重點轉向高成長產品領域，計畫以2億英鎊(約2.6798億美元)的價格，將旗下護膚品牌E45和相關子品牌出售給瑞典的Karo製藥。

利潔時旗下包括Durex保險套和Lysol消毒劑，周五表示，E45業務去年總計營收為4300萬英鎊。總部位於英國Slough市的公司一直在縮減其產品組合，專注於高成長產品類別，例如在新冠疫情期間曾出現過驚人銷售紀錄的消毒劑和保健產品。

今年2月，利潔時將Scholl嬰兒護理業務出售給私募公司Yellow Wood Partners，幾個月後，該公司簽署協定，以22億美元將其在中國的嬰兒營養奶粉業務出售給Primavera資本。

路透去年曾報導，利潔時正準備出售一些非核心品牌，並且正在物色私募公司等競標者。

Karo製藥公司在一份聲明中表示，完成交易後將擴大該公司在英國的業務，並加強其在皮膚科學的地位。利潔時也將在一定時間內對Karo提供服務和製造支援。

Karo指出，交易不包括任何製造基地，Karo希望以後將生產轉移到第三方的代工製造商。