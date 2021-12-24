農委會台東區農業改良場24日舉辦鳳梨釋迦和大目種釋迦優質果園評鑑競賽。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

農委會台東區農業改良場24日舉辦鳳梨釋迦和大目種釋迦優質果園評鑑競賽，大目釋迦組由葉心言奪冠。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

農委會台東區農業改良場24日舉辦鳳梨釋迦和大目種釋迦優質果園評鑑競賽，結果分別由女青農林沛縈、葉心言奪得冠軍。其中林沛縈管理措施和品質獲肯定外，更早有分散風險的行銷措施。

連續2年獲得鳳梨釋迦組冠軍的林沛縈表示，面對中國大陸暫停鳳梨釋迦輸入問題，去年初受到新冠肺炎疫情衝擊外銷市場，她就和通路商聯絡做宅配，一半外銷，一半透過電商平台銷售國內市場，分散風險，今年碰到中國市場暫停輸入，她也是採取相同措施。

台東農改場長陳信言公布得獎名單時表示，番荔枝和鳳梨釋迦是台東地區重要經濟產業，每年藉由評鑑活動作為農友相互切磋平台，評鑑邀請大專院校果樹專家擔任評審，第一階段為果品評鑑，第二階段果園評鑑。

評審委員蘇德銓教授表示，這次參賽農民果園管理相當良好，品質也提升，顯示農民的管理逐年進步中。此外，林沛縈具有全球良好農業規範驗證，果園樹型優良，經營6年，0.8公頃，管理紀錄詳細。

林沛縈是台南女兒，念嘉義大學園藝研究所時和先生認識結婚，畢業後回台東種釋迦，剛開始向公公、婆婆學習，後來夫妻兩自己租地種，建立自己的品牌。她特別注重草生栽培，她說，草生栽培有很多好處，遇到冬天逆境時，雜草會保護釋迦根系避免直接受到刺激；雜草間也會自然達到生態的平衡，彼此產生天敵，草被下會有蚯蚓，翻鬆土壤，讓空氣進到土壤內。

據了解，大目種釋迦冠軍是銓益農業運銷合作社葉心言，亞軍是台東地區農會謝鳳如和賴信榮，季軍是鹿野地區農會鄭素貞、台東地區農會林世棆、太麻里地區農會沈信德。而鳳梨釋迦組冠軍為台東地區農會林沛縈，亞軍是鹿野地區農會鍾昌隆、銓益農業運銷合作社鄭承有，季軍是台東地區農會賴紀芬、銓益農業運銷合作社林詔紅、銓益農業運銷合作社張勝堯。