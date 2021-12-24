本會自今年起已著手進行中華男籃隊長期培養歸化球員計畫，本年度首位完成歸化入籍的中鋒阿提諾已辦妥各項流程，明年度起將可代表中華隊參加各項國際賽事，為我國歸化球員踏出成功第一步，未來本會將與SBL、PLG、T1聯盟、大專體總等各單位相互配合，擬定優秀外籍球員與外籍學生歸化入籍方案，擴充中華男籃歸化人才庫，充實國家隊禁區戰力。

近年來世界籃壇歸化球員成為主流，各國均投入大量資源進行歸化球員遴選，從上屆世界盃男籃賽與今年東京奧運即可看出，歸化球員已成為各國家隊不可獲缺的即戰力，我國前一位歸化球員戴維斯受傷後，對中華隊禁區戰力影響甚大，間接導致我國國際賽成績近幾年不盡理想，透過主關機關及相關人士的大力協助，終於在本月完成阿提諾的歸化入籍手續，讓中華男籃隊再添禁區支柱，期待在接下來的國際賽場中，能夠成為球隊禁區屏障，為中華隊搶下勝利。

而阿提諾將不只是中華男籃唯一一位歸化球員，未來本會將會與SBL、PLG、T1各聯盟相互合作，針對優秀外籍球員進行歸化評選，認同台灣且有意願歸化者優先列入規劃人選，歸化成功後該球員在台期間可參加各聯盟比賽且不須佔用洋將名額，國家隊徵召時再配合加入集訓及出國比賽，總教練可依據賽事等級及陣容規劃來挑選適當人選，建立完善參賽計畫。

除了各聯盟洋將可作為歸化人選參考外，目前UBA多所學校也都有外籍學生球員參賽，本會亦將與大專體總充分配合，從中遴選優秀球員作為歸化觀察對象，各聯盟已開放外籍生名額，讓外籍學生球員畢業後可繼續留在台灣打球，目前在T1新北中信特攻隊的阿巴西，即是以此模式代表中華男籃隊參加今年度亞洲盃資格賽第三階段比賽，其他在UBA各階段比賽中表現優異的球員也可透過此一管道成為歸化目標，充實中華隊競技人才庫。

此外，中華女籃歸化球員計畫案本會亦在進行中，期盼透過WSBL開放洋將及海外接洽兩大管道，找尋適合之歸化人選，強化女籃國際賽競爭力。