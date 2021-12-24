台灣的蔬菜種類眾多，常見的有高麗菜、地瓜葉、空心菜等等，有網友分享媽媽教她做的「空心菜料理」，將豆皮撕開後和空心菜拌炒，古早味炒法讓許多老饕大讚，這樣的搭配非常美味「是媽媽的味道」。

一名網友在臉書社團「家常菜」貼出一道料理的照片，翠綠色的空心菜炒著褐色類似豆類製品的東西，看起來相當美味，原PO表示這道菜是她媽媽以前傳授的家常料理，相當好吃，好奇大家「知道這是什麼菜嗎？」

貼文引起討論，不少老饕吃過這道料理，大讚好吃，並在留言處交流料理方式，「我也好喜歡吃」、「這叫媽媽味」、「好吃的主要原因是媽媽的味道」、「想請教各位如何料理」、「管它什麼菜，好吃就是好菜」、「是油皮與空心菜，炒或涼拌卻可以」、「豆皮很好用，炒花椰、菠菜、高麗菜、小芥藍都很搭，但我還是會把豆皮先煮鍋再炒菜，因為它很油」。

原PO最後公布答案，這道菜是「空心菜炒豆皮清刺」，然後分享了媽媽教她的傳家料理方法，炒鍋先放油再放蒜頭爆香一下，如果喜歡吃辣的人可以放幾片辣椒，然後放梗跟清刺加水下去煮，滾幾分鐘讓梗跟清刺軟化後將葉片放入，最後加入鹽、味素再滴兩滴香油，就可以起鍋。