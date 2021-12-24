富邦悍將24日確定教練團名單，對於明年球季洋將規劃也有大致方向，新科總教練丘昌榮透露，目前規畫5名洋將，包含4名洋投、1名洋砲。

今年季初富邦一口氣找來6名洋將是各隊之最，但後來索沙膝蓋受傷、邦威幫墨西哥打東京奧運，猛悍、傑斯、紐納斯都因為家庭因素提前離隊，最後只剩羅力、優瑪待完整季。

對於新球季洋將規畫，富邦目前規畫4洋投、1洋砲，丘總表示，洋投部分會是3先發、1後援，搭配曾峻岳、王尉永等年輕後援投手，讓他們不要有這麼大壓力，丘昌榮也透露，今年拿下新人王的曾峻岳，明年球季會繼續定位為後援；洋砲部分則是著重於打擊，是邊線外野手。

丘總盼接手球隊首年先幫助富邦打進季後賽，再挑戰總冠軍，「先補強洋投，再幫助打者調整回過去身手，中線、二遊也要培育一些新的球員，「這部分要靠鄭兆行、黃泰龍教練一起來努力，把中線有能力的野手補強起來。」

至於是否會網羅目前是「自由身」的王勝偉？丘昌榮表示，他當然是很適當的人選，雖然有點年紀但也是即戰力，但還是要看球團這邊考量。林華韋則說：「我是他的老師，一直都有電話聯繫。林智勝這塊也要在評估一下，他也是指標性的球員。」

林華韋也說，提出FA的林益全及陳鴻文，富邦也有持續再談約，60人名單外的球員有機會部分簽回，「有些是可以馬上談，有些是可以邀請春訓，看他們的態度、技術。」

為了厚植農場深度，富邦也積極在尋找訓練基地，林華韋表示，董事長蔡承儒十分支持這塊，目前球團這邊也有看了幾個地點，除了現有的嘉義市立棒球場，也有看大同技術學院、稻江、真理麻豆校區等，「看有沒有辦法找出適合的，也期待未來能找到永久的基地，會持續來推動這部分。」