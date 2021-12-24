寒流天冷，除了要小心防範心血管疾病，刷牙漱口冰冷的水，也讓愛喝酸性飲料及胃食道逆流患者，常引發敏感性牙齒、蛀牙，進而造成牙疼。牙醫師呼籲，當口中有酸性液體，先以清水漱口或喝白開水，不急著刷牙，定期看牙醫才是牙齒保健之道。

聖保祿醫院分享個案 ，日前有名57歲邱姓婦人因牙酸、牙痛，以為是身體鈣質流失導致牙齒問題，她便狂喝牛奶自行補充鈣片，但沒有什麼起色，更為了養生常將蜂蜜檸檬、金桔檸檬或果醋當茶水喝，刷牙時也是又急又快。

聖保祿醫院牙科主任醫師徐偉軒檢查後發現，邱婦的牙齒多處發黃且敏感，齒質已被酸腐蝕，多處牙齒琺瑯質出現嚴重磨損，有崩損及缺角的狀況，出現敏感性牙齒的症狀。

徐偉軒解釋，牙齒琺瑯質在酸性液體浸潤過後，會暫時變得比較軟化，若此時又以粗硬刷毛大力刷牙，很容易使齒質因磨耗而流失，間接產生敏感性牙齒、蛀牙等問題，若長期受酸蝕易演變為敏感性牙齒，最近寒流天冷，刷牙漱口冰冷的水，對牙齒會特別刺激，容易有牙疼現象。

徐偉軒指出，牙齒琺瑯質是鈣質含量高的礦物質化組織，對酸性的刺激較沒有抵抗力，廣義酸性飲料包括檸檬水、果汁、果醋、碳酸飲料、氣泡水等，此外常見的含糖飲料或手搖飲，飲食調味所使用醋酸，或胃食道逆流的胃酸，都是口腔牙齒遭受酸蝕的來源。

徐偉軒提及這個保護牙齒健康的小技巧，包括喝完酸性飲料後先含清水或漱口，等幾分鐘讓牙齒琺瑯質恢復堅硬後再刷牙，並且溫柔、小範圍的輕輕刷，這樣可以養身、滿足口腹之慾，又不用擔心牙齒會過度酸蝕、崩壞或蛀牙。

另也提醒有胃酸過多、胃食道逆流、孕期嘔吐等民眾，也是牙齒琺瑯質酸蝕的高危險群，徐偉軒表示，磨損的牙齒可用樹脂補牙、假牙套、牙冠或陶瓷黏結修復體等方式治療，但要先找到造成齒質酸蝕問題的本源，根本治療才有效且長久。