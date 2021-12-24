桃園市近年來移入人口眾多，桃園區為市政中心，交通機能便利，生活環境良好，吸引許多北部年輕族群遷入定居，現居人口不斷攀升，為減輕年輕家庭的育兒負擔，市府積極尋找合適場地設置托育家園，現已設立4處公托及家園，近期於東門國小再新增1處托育家園。

社會局表示，桃園區有45萬8866人，占總人口數20.19％，目前設立4處公托及家園，1處公托為公設民營桃園托嬰中心收托45人、3處公共家園分別為公設民營慈文、西門及文山家園，各收托12人。市府為增加托嬰育兒資源，這次選在東門國民小學1樓新增1處家園，為桃園區第5處家園，可托育12名未滿2歲的幼兒。

社會局兒童托育科長蘇美惠表示，東門社區公共家園自20日起受理符合資格的幼兒報名，截止日期為2022年1月3日下午5點，採取電話預約至現場登記報名。

蘇美惠指出，東門社區公共家園總計收托人數12人，分為3個年齡層2至8個月、8至15個月、15個月以上，將各招收4人，目前已有15人報名，其中以2至8個月最多人報名，最後將於2022年1月4日上午10點辦理抽籤作業，抽籤結果將同日於社區公共家園臉書粉絲專頁公布。