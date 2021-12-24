「麥當勞叔叔親子房」包括，3個親子房、接待休憩區、小憩區、淋浴間等，讓跨區病童家庭，得到家庭般溫馨照顧。（中榮提供／張妍溱台中傳真）

麥當勞叔叔之家慈善基金會攜手台中榮民總醫院，17年前設置2間「麥當勞叔叔親子房」，服務跨區病童家庭，為提升軟硬體設施，投注資金改裝增設目前有3間親子房，24日舉行全新落成記者會，初估每年可提供有需求的家庭1095晚的免費住宿，並新增4個小憩躺椅區，提升多面向服務功能。

台中榮總院長陳適安表示，台中榮民總院是中部五縣市唯一的公立醫學中心，肩負著急重度醫療院所的責任，許多跨區的病童與家屬為了得到良好的治療，經常來回奔波，一個短暫休息的處所對於家屬而言，能幫助他們更靠近就醫資源，成就雙方的合作契機。

麥當勞叔叔之家慈善基金會執行長寇碧茹表示，麥當勞叔叔親子房改裝計畫，以簡約式設計風格，木質與溫潤的顏色，營造讓身心得以放鬆的氛圍；將原本的2間親子房增設為3間，公共空間則加入免費咖啡茶包小點心，提升接待休憩區的舒適度。董事陳慧遊說，透過麥當勞叔叔親子房的服務，與第一線醫護團隊，照顧跨區遠地就醫的孩子和家人。

麥當勞叔叔親子房整體申請入住的孩童，以罹患癌症、先天性心臟病、罕見疾病、先天發育不全及早產兒居多，透過免費住宿與關懷服務，減緩他們跨區遠地就醫舟車往返的身心壓力、減少額外交通住宿的經濟負擔，協助病童家庭更靠近就醫資源，度過生命難關。

「麥當勞叔叔親子房」包括，3個親子房、接待休憩區、小憩區、淋浴間等，讓遠地就醫的孩子和父母在就醫過程中，得到家庭般溫馨照顧，與醫院截然不同的氛圍，利用親子房空間入住休息、小憩片刻、梳洗沐浴、提振精神，並能與其他入住家庭在互動中相互支持。