桃園首辦冬候鳥季，26、27日盛大登場，可預約免費生態解說。（桃園市政府環保局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園今年首度舉辦冬候鳥季，這周末即將盛大登場，將由野鳥協會解說員帶領民眾進行生態解說，報名狀況非常踴躍，已有200多人報名。海岸管理處呼籲熱愛自然生態、喜愛賞鳥的民眾千萬別錯過，該活動未來將發展為每年例行性盛大活動，推廣濕地生態。

海岸管理處自2018年3月成立，致力於保育海岸生態，許厝港濕地於2015年2月由市府與內政部營建署溝通達成共識，按《濕地保護法》劃設為國家級濕地，面積達961公頃、海岸縱長10.5公里、候鳥種類高達241種，為全台最大水鳥濕地樂園。

海管處表示，許厝港濕地生態豐富，秋冬季光黑腹濱鷸就能看到上千隻，另還有唐白鷺、太平洋金斑鴴等，「2021冬季侯鳥-窺見許厝港溼地秘境賞鳥」活動將連辦2天，現場除有沉浸式成果展、趣味互動闖關遊戲外，最大的亮點是有專業生態解說。

生態解說為免費活動，時間為早上10點至下午4點，每小時1梯次、每梯次3團、每團20人，不過需要事先預約。海管處說，生態解說團名額有限，預計26日可出10團、27日可出9團，目前已經約有200多人報名，其中包括有家族觀光旅遊，甚至有小學生也報名參與。

海管處表示，賞鳥地點規畫於大園區老街溪出海口賞鳥亭，為保護生物不受干擾，並不會近距離接觸到鳥類，不過解說員身上都會配有望遠鏡，屆時也會讓民眾透過望遠鏡觀賞鳥類。

另外，桃園市野鳥協會成員、鳥類生態攝影家曾義和近期欲將多年來拍攝許厝港候鳥的珍貴底片捐贈給市府，目前已將珍貴的多卷底片製作為幻燈片，未來會展出讓民眾欣賞。