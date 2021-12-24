今年是台灣LG電子在台20周年，特別規劃「LG動人時刻精彩募集」20周年消費者活動，邀請粉絲入住「LG ThinQ Home智慧生活宅」體驗全系列高階連網家電；更推出線上徵文活動，祭出豐富的購物金及禮品回饋，廣邀LG粉絲分享LG家電為生活帶來的美好記憶，其中分享產品以電視及冰箱兩大品項家電最多，且共有近4成參加者使用LG家電已超過10年以上，展現智慧家電領導品牌的堅強圈粉實力。

台灣LG電子董事長宋益煥表示，LG電子深耕台灣20年，以創新科技及深厚研發技術打造最貼近生活的產品，全系列產品皆具備WiFi功能，並以領先業界的ThinQ智慧家庭連網技術，為消費者提供便利舒適生活，實現「Life′s Good」的品牌精神與承諾，未來，我們也將持續在產品、服務、技術、環保等各方面進行努力，和台灣消費者攜手共創美好生活願景。

LG滾筒洗衣機連續10年在台銷售第一名，OLED電視也同樣獲得台灣市佔率第一名好成績，顯示LG已成為消費者家電購買指定品牌首選。考量到消費購物習慣的改變，LG加速數位轉型，不僅在今年5月盛大開幕台灣LG官方線上旗艦商城，更在11月打造百萬實景ThinQ智慧家庭直播室並推出品牌直營直播節目，透過線上下整合，提供消費者更全面的服務。

20年來LG深耕經營台灣市場，從了解、貼近消費者生活型態開始，傾聽每個消費者的聲音，轉化成為品牌進步的動力。未來，LG電子將持續洞察消費者潛在需求，推出更符合期待的商品，實踐「Life's Good」的品牌精神，帶給更廣大的消費者更美好的生活，持續朝下一個20週年邁進。

今年8月推出「LG動人時刻精彩募集」20周年消費者活動，累積超過上百位LG粉絲熱情參與，每個投稿品類年資最久的粉絲，LG亦將贈送該品類最新商品，包含LG OLED4K AI物聯網電視、WiFi TWINWash雙能洗衣機（蒸洗脫烘）、DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調等，希望LG家電能陪伴消費者下一個20年，一起創造美好回憶。