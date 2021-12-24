2010年監察院調查台北捷運文湖線案，打算調查時任總統馬英九，在台北市長任內作為調查，但認為監察職權與立法院總統彈劾權之行使有疑義，聲請釋憲，司法院大法官認為，釋憲的原因案件已結案，無解釋之必要，決議不受理。

監察院因調查「台北捷運文湖線營運後故障頻繁，該路線運量規劃及發包策略等有無疏失」及「台北市政府疑未依規定處理馬前市長特別費核銷作業」案，就時任總統在就任前曾任其他公職期間之行為是否得行使調查權之疑義，聲請解釋。

監察院聲請指出，相關行政責任及究明台北捷運文湖線機電系統決策過程是否涉有違失，對時任總統之曾任其他公職期間行為，監察院能否為行使彈劾權及行使詢問調查等監察職權，與立法院總統彈劾權之職權界限，發生適用憲法之疑義。

司法院大法官認為，監察院聲請解釋的原因案件都已結案，而無行使彈劾、糾舉或審計權之必要所生發動與行使調查權之憲法上疑義，以及監察職權與立法院總統彈劾權間適用憲法之疑義，已不符聲請要件，決議不受理。