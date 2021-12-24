央視報導，為配合陝西省疫情防控政策，今天（12月24日），中國鐵路西安局集團有限公司對大部分西安地區始發火車實施停運。12月22日24時前已購乘車站為西安地區（西安、西安北、西安南、閻良、鄂邑、阿房宮）火車站的各次列車有效車票退票時均不收取退票手續費。

據報導，受疫情影響，12月24日，西安北站停運客車145對次，西安火車站停運客車75對次。主要為北京、上海、廣州、深圳、煙台、南寧、廈門、鄭州、銀川、成都、重慶、太原、蘭州、烏魯木齊、延安、寶雞、榆林等方向。

報導指出，根據疫情防控形勢變化，火車運行信息會動態調整，旅客請即時關注12306網站和12306客戶端掌握相關車次信息。

大陸鐵路部門提醒，請旅客提前了解當地疫情防控相關要求，合理安排出行，避免耽誤行程。最新列車動態和信息請注意車站廣播和公告，或撥打12306客服電話進行咨詢。