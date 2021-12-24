今日活動舉行「創意圖文」設計合作簽約儀式。（新北市教育局提供）

今日活動邀請創作者馬克(後排右2)、入圍葛萊美獎的蕭青陽(後右5)與插畫家王子麵(後右4)。（新北市教育局提供）

教育局邀集4所技術型高中職組成專業創意圖文設計團隊。（新北市教育局提供）

創作「火鍋料世家」的辭修高中黃雅榆及邱詩文同學獲第一名。（新北市教育局提供）

為落實生活化英語、深化技職設計群及藝術群的學習廣度，新北市教育局日前辦理「2021年全國Telegram雙語創意貼圖創作競賽」。今（24）日於復興商工舉辦頒獎典禮，教育局長張明文到場頒獎，也邀請到PTT最高評價我是馬克貼圖創作者馬克、入圍葛萊美獎的蕭青陽與插畫家王子麵等評審出席，共襄盛舉。

長張明文表示，本次比賽來自全國大專院校及高國中小225件共351人響應瘋設計，經一輪又一輪激戰，其中13件優秀作品脫穎而出，獲獎總獎金高達12萬元。本次競賽學生展現高水準的表現，這些獨具匠心的貼圖作品主題有火鍋料、科技袋熊、至聖先師孔子、襪子手偶、擬人化蠟燭等各種不同創意構想，令人讚嘆連連。

今日活動也舉行「創意圖文」設計合作簽約儀式，教育局邀集設有藝術群、設計群的技術型高中，組成行政、教師及學生的專業團隊，來自鶯歌工商、樟樹國際實中、復興商工及穀保家商等學校。藉由學生發想的設計，協助新北市活動、政策宣導及廣告行銷，更能豐富技職學生學習歷程，落實技職教育務實致用的精神。

教育局指出，在網路時代，民眾對於圖文的偏愛程度逐漸超越文字，懶人包、插畫、貼圖等常見的圖文行銷手法更是廣受歡迎。因應圖文行銷趨勢，由教育局擔任業界角色，提出需求並負擔經費，委託設計創意圖文，激發學生多元且天馬行空想像力，更可以藉此提升學校科系專業度，打造優質形象。

插畫家馬克表示，這次評審的過程中，最讓人開心的是看到學生在創作上的嘗試性，許多大膽的創意，突破現有框架，非常驚艷。視覺藝術大師蕭青陽也表示，參賽作品兼具多樣性與實用性，尤其前幾名作品圖案及語句搭配，別具巧思。

共同創作「火鍋料世家」榮獲金獎的辭修高中黃雅榆及邱詩文同學開心分享，很高興能藉由自己創作的貼圖，幫助大家傳達關懷、思慕、鼓勵與愛，一張貼圖可以勝過千言萬語。曾獲教育部藝術教育績優學校的復興商工王志誠校長表示，學校很榮幸成為創意圖文設計團隊成員，學生透過專業技能與創新，服務社會、貢獻所學，這真是最棒的舞台。

新北市創全國之先，由教育局組成專業「創意圖文」設計團隊，鼓勵學生靈活運用所學回應業界所需並降低學用落差，更提供一個盡情創作揮灑的機會，期待學生成為具創意與專業的設計人才，未來能自信邁向國際。